Новому руководителю ГФС достанется от Билоуса хорошее "наследство" - политолог

Министерство финансов, которое уже сегодня должно было определиться с кандидатурой руководителя Государственной финансовой службы Украины, продлило прием заявок от претендентов до 17 апреля 2015 года. После чего министерским чиновникам понадобится еще неделя на их рассмотрение. Таким образом, главное фискальное ведомство получит своего нового руководителя не раньше 23 апреля. Политолог Вадим Карасев считает, что на работу обезглавленного ведомства этот факт по большому счету повлиять не может.

«Безусловно, нет ничего хорошего в том, что назначение руководителя такого важного ведомства снова откладывается, - говорит Карасев. - Однако ситуацию спасает то, что его предыдущий руководитель Игорь Билоус настроил работу так, что ГФС еще какое-то время по инерции сможет демонстрировать положительные показатели в работе – наполнять государственный бюджет, содействовать развитию бизнеса и др. Стабильная платформа, созданная экс-председателем фискальной службы на фоне экономического спада в стране в целом – хорошее «наследство» для нового руководителя фискальной службы, кто бы им ни стал».

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Последние показатели работы ГФС дают надежду на то, что прогнозы эксперта небезосновательны. По итогам 2014 года, на фоне общего спада экономики, в объединенный бюджет собрано 425 млрд. грн., что на 12,2 млрд. грн., или на 3% больше показателя предыдущего года, в т.ч. в государственный бюджет - 336 ,7 грн., что на 16,2 млрд. грн. больше соответствующего показателя 2013 года, Поступления в сводный бюджет в январе-феврале текущего года превысили прошлогодний показатель на 21,2%.