Нацбанк опустил официальный курс гривни еще на 6 копеек

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 8 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2350.6033 (7 апреля – 2344.7515)

100 EUR – 2549.6994 (7 апреля – 2539.3659)

10 RUR – 4.2481 (7 апреля – 4.1488)

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 31 марта снова устанавливает официальный курс гривни в конце рабочего дня, а действует этот курс на следующий рабочий день.