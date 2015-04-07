Нацбанк опустил официальный курс гривни еще на 6 копеек
19:20, 07 апреля 2015Финансы
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Официальный курс НБУ на 8 апреля: 100 USD – 2350.6033 грн; 100 EUR – 2549.6994 грн; 10 RUR – 4.2481 грн
REUTERS
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 8 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2350.6033 (7 апреля – 2344.7515)
100 EUR – 2549.6994 (7 апреля – 2539.3659)
10 RUR – 4.2481 (7 апреля – 4.1488)
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Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 31 марта снова устанавливает официальный курс гривни в конце рабочего дня, а действует этот курс на следующий рабочий день.
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