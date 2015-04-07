Парламент расширил полномочия Счетной палаты

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Закон "О Счетной палате" (о контроле за поступлением средств в государственный бюджет Украины) (№ 2515).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 263 народных депутата из 350 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом устанавливается, что среди задач Счетной палаты есть и осуществление контроля за поступлением средств в государственный бюджет.

В один из пунктов перечня полномочий Счетной палаты вносятся изменения, согласно которым она должна организовывать и проводить оперативный контроль за поступлением и использованием средств государственного бюджета Украины за отчетный период.

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Устанавливается, что Счетная палата имеет право контролировать местные госадминистрации и органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации, банки, кредитные учреждения, хозяйственные общества, страховые компании, другие финансовые учреждения и их союзы, ассоциации и другие объединения независимо от форм собственности, объединения граждан, негосударственные фонды и иные негосударственные некоммерческие общественные организации в части их деятельности, касающейся поступления средств в государственный бюджет Украины и их использования.