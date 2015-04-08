МВФ: Украина ведет переговоры с рядом стран о валютных свопах для увеличения резервов

Украина ведет переговоры с рядом стран о предоставлении нашей стране валютных свопов (взаимного обмена валют) для укрепления золотовалютных резервов, сообщил журналистам заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвид Липтон.

Как сообщает Wall Street Journal (WSJ), Липтон сказал об этом в ходе международной конференции в поддержку реформ в Украине, проведенной институтом Петерсона в Вашингтоне.

«По мере восстановления золотовалютных резервов страны Украина начала переговоры с рядом стран относительно предоставления валютных свопов», - цитирует WSJ Липтона.

Валютный своп представляет собой взаимную сделку по обмену валют. Он может быть использован в случае необходимости пополнения валютной корзины взаимодействующих стран. Ранее Минфин уже сообщал, что ведет переговоры о валютном свопе с Китаем.

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Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд является ключевым кредитором Украины, одобрившим 11 марта текущего года четырехлетнюю программу кредитования украинской экономики общим объемом 17,5 млрд долл. Первый транш Украина получила 13 марта. Его объем составил 5 млрд долл. Одновременно, Украина начала переговоры с ключевыми держателями евробондов о возможной реструктуризации долгов в объеме порядка 15 млрд долл. при общем объеме госдолга в 70 млрд долл. Комитет переговорщиков со стороны держателей бумаг возглавляет американский инвестиционный фонд Franklin Templeton.