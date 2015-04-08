Гривня продолжает опускаться на межбанке – 23,61 за доллар

В среду, 8 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к 12:00 установились на уровне 23,50/23,61 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,53/25,64 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,437/0,439 грн/рубль.

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Участники рынка сообщают, что с открытием торгов спрос на валюту превышал предложение, однако к полудню спрос снизился после отклонения Национальным банком ряда валютных контрактов в рамках действующей процедуры проверки предоплаты по импорту.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 23,5581 грн/долл., к этому часу было заключено 47 сделок на 17,15 млн долл.