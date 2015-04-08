В парламентском комитете сегодня обсудят предложения НБУ по стабилизации банковской системы

Первый заместитель главы Национального банка Украины Александр Писарук и директор юридического департамента НБУ Виктор Новиков сегодня, 8 апреля, примут участие в заседании парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, сообщили УНИАН в пресс-службе регулятора.

По информации НБУ, в ходе заседания запланировано обсуждение законодательных инициатив регулятора, которые будут способствовать дальнейшей стабилизации банковской системы Украины.

По результатам заседания планируется заявление для средств массовой информации.

Согласно информации на странице руководителя парламентского финансового комитета Сергея Рыбалки в соцсети Facebook, заседание комитета состоится в 14-00 в здании Верховной Рады на улице Грушевского, 5.

Ранее министр финансов Наталия Яресько заявляла, что для получения второго транша Международного валютного фонда помимо проведения переговоров с кредиторами о реструктуризации ряда суверенных долгов до конца мая нужно выполнить еще ряд условий и принять ряд законов, в том числе об усилении независимости Национального банка Украины.

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В конце марта Нацбанк сообщал о ряде законодательных инициатив, необходимых для стабилизации банковской системы. В том числе это законопроекты о налоговых льготах заемщикам при прощении им долга по кредиту, о защите прав кредиторов, отмене военного сбора на доходы по операциям с валютными ценностями.

Также глава НБУ Валерия Гонтарева сообщала о намерениях НБУ предложить парламенту ограничить наличные расчеты эквивалентом 1 тыс. евро и запретить изъятие банковских депозитов до наступления срока их возврата, что соответствует мировой практике и поможет сбалансировать банковскую систему.

Помимо этого, в последних интервью УНИАН первый замглавы НБУ Александр Писарук сообщал о предстоящих законодательных инициативах по вопросу раскрытия структуры собственности банков, а директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физлиц Константин Ворушилин – о предстоящих изменениях в законодательство о системе гарантирования, в том числе о продлении сроков ликвидации банков.