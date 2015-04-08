Украинцы задекларировали 14 миллиардов доходов, миллионеров - 683 человека

В Украине в рамках декларационной кампании, которая началась 1 января и продлится до 1 мая, 683 гражданина задекларировали доходы свыше 1 млн грн, а общий объем задекларированных доходов составил 13,8 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины.

При этом в ГФС подчеркнули, что количество миллионеров сократилось по сравнению с прошлым годом на 3%.

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«В течение трех месяцев – с января по апрель – граждане Украины подали почти 194 тыс. деклараций об имущественном состоянии и доходах. Общая сумма задекларированных доходов составила 13,8 млрд грн, налог на доходы физлиц, определенный к уплате, составил 289,8 млн грн, - подчеркнули в ГФС. – В сравнении с прошлым годом эти показатели выросли на 18% и 12% соответственно».

В региональном разрезе, по данным ГФС, активнее всего о своих доходах отчитались жители Запорожской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областей. «По видам доходов граждане чаще всего декларировали доходы от зарплаты (4,2 млрд грн), от наследства и подарков (3,7 млрд грн), продажи недвижимости (1,1 млрд грн)», - отметили в ГФС. В ведомстве добавили, что правом на налоговую скидку воспользовались 53 тыс. человек. Им предстоит вернуть 71,9 млн грн.

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Как сообщал УНИАН, в 2014 году объем задекларированных доходов граждан, полученных в 2013 году, составил 37,5 млрд грн.