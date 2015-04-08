Нацбанк: ажиотажный спрос на валюту закончился
15:51, 08 апреля 2015Финансы
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За последний месяц на наличном рынке нет ажиотажного спроса на иностранную валюту, подчеркивают в Нацбанке.
REUTERS
После введения временных административных мер ситуация на валютном рынке стабилизировалась и более месяца наблюдается тенденция к укреплению курса гривни.
Об этом говорится в материалах Национального банка Украины к заседанию комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.
«За последний месяц на наличном рынке нет ажиотажного спроса на иностранную валюту», - говорится в документе.
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Регулятор напоминает, что официальный курс гривни к доллару на 8 апреля укрепился до уровня 23,51 грн/долл. с 27,76 грн/долл. на начало марта.
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