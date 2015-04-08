На должность главы фискальной службы уже претендуют 47 кандидатов

Министерство финансов Украины намерено к 20 апреля обнародовать перечень кандидатов на должность главы Государственной фискальной службы, а сам конкурс провести 23 апреля, сообщила в интервью УНИАН заместитель министра финансов Украины Елена Макеева.

«По состоянию на 6 апреля – есть 47 кандидатов. Мы опубликуем предварительный список всех подавшихся после 13 апреля – по завершению приема заявок в электронном виде, а 20 апреля опубликуем финальный список кандидатов», - сказала Макеева.

Она напомнила, что премьер-министр поручил министру финансов Наталье Яресько провести конкурсную процедуру. «Но начало процедуры затянулось, поскольку некоторое время понадобилось на оформление и передачу в Минфин поручения премьер-министра, без которого мы не могли начать процесс. Это, кстати, наглядный пример необходимости внедрения электронной системы документооборота в государственных органах», - отметила заместитель министра.

По ее словам, это стало главной причиной, почему конкурс решено было продлить до 23 апреля.

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«Мы понимали, что кандидатам может не хватить времени, чтобы подать весь необходимый пакет документов для участия в конкурсной процедуре. Поэтому предложили им предоставить лишь минимальный пакет документов – резюме, мотивационное письмо, копии трудовой книжки и паспорта – по электронной почте в течение трех дней. А, кроме того, мы обратились с просьбой к премьер-министру о продлении сроков подачи заявок – до 23 апреля».