Кредиты в ликвидируемом «Брокбизнесбанке» Курченко хотят продать на аукционе

Фонд гарантирования вкладов физических лиц намерен на аукционе 21 апреля продать активы ликвидируемого «Брокбизнесбанка», что предполагает уступку прав требования по кредитам в портфеле банка другим финучреждениям.

По информации на сайте фонда, на продажу выставляются кредиты банка юридическим лицам общей начальной стоимостью 2,334 млн грн.

Аукцион состоится на электронной торговой площадке товарной биржи «Электронные торги», которая была отобрана фондом по результатам конкурсного отбора.

По мнению фонда, продажа активов на электронных торгах обеспечивает максимальную прозрачность и открытость процесса, а также упрощает участие финучреждений в аукционе.

Ранее на аукционе по продаже автотранспорта «Брокбизнесбанка» 10 февраля фонд реализовал 91 лот на общую сумму 12,410 млн грн или на 51,6% дороже стартовой цены.

После, за счет полученных средств, фонд начал процедуру частичного удовлетворения требований кредиторов банка, в том числе внеочередного удовлетворения требований Национального банка и кредиторов третьей очереди, включая свои требования.

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После погашения этих требований остаток средств от продажи активов банка фонд намерен направить на удовлетворение требований других кредиторов в установленной очередности, в том числе на выплаты по вкладам выше гарантированного возмещения 200 тыс. грн, требования НБУ в результате снижения стоимости залога по кредитам рефинансирования, требования физлиц по заблокированным платежам и требования по субординированному долгу.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования начал процедуру ликвидации «Брокбизнесбанка» 11 июня 2014 года на основании решения НБУ об отзыве банковской лицензии и ликвидации. С 3 марта прошлого года в банке работала временная администрация.

«Брокбизнесбанк» работал на рынке Украины с 1991 года и входил в группу крупных банков. Основным владельцем банка является группа ВЕТЭК Сергея Курченко.