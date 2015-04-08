«Укргазпромбанк» признали неплатежеспособным

Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в «Укргазпромбанк» на основании решения Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным, сообщается на сайте фонда.

«Укргазпромбанк» стал 14 банком с начала этого года, признанным неплатежеспособным, и с учетом этого банка количество финучреждений, которые выводит с рынка Фонд гарантирования, выросло до 49.

По информации фонда, временная администрация в «Укргазпромбанк» введена сроком на 3 месяца до 7 июля включительно, временным администратором назначен Евгений Ожга.

О времени и порядке выплат вкладчикам банка фонд обещает сообщить дополнительно.

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Справка УНИАН. «Укргазпромбанк» работает на рынке Украины с 27 марта 1996 года и входит в группу небольших финучреждений.

По информации на сайте банка, основными владельцами его акций являются Иван и Олег Дияк, владеющие 24,5167% и 24,0973%, соответственно, а также Янина Сухина (18,8336%) и Оксана Решетняк (9,9267% акций банка).

Один из основных владельцев, львовский бизнесмен Иван Дияк, в прошлом народный депутат Украины и советник президента Виктора Ющенко, а также советник председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».