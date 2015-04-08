Обвинивший Кабмин Яценюка в коррупции экс-глава Госфининспекции заявляет о преследовании

Экс-председатель Государственной финансовой инспекции Николай Гордиенко, который обвинил чиновников в злоупотреблениях, заявляет о преследовании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместного заседания парламентских комитетов по вопросам предупреждения и противодействия коррупции и по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Гордиенко, в частности, отметил, что “из озвученных мной 7,6 миллиардов гривень коррупционного ущерба, установленного мной за период 2012-2014 годов, около 3,5 миллиардов коррупционного ущерба приходится на второе полугодие 2014 года”.

“То есть на период работы правительства Яценюка”, - добавил он.

По словам Гордиенко, эта сумма установлена в основном по результатам внеплановых ревизий, которые охватывают лишь небольшую часть финансовой деятельности государственных субъектов хозяйствования.

“По моим оценкам, если провести полную плановую ревизию, сумма коррупционного ущерба достигнет десятков миллиардов гривень. Такие плановые проверки нужно начинать немедленно и проводить независимыми от правительства Яценюка аудиторами, иначе все коррупционные факты будут скрыты”, - сказал Гордиенко.

Он также отметил, что передал в Генеральную прокуратуру материалы многих проверок.

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“По каждому факту, который установила Государственная финансовая инспекция, должно быть возбуждено уголовное дело, а виновные - привлечены к ответственности. И я уверен, что Генеральная прокуратура доведет их до конца”, - сказал Гордиенко.

По его словам, в тот день, когда “мы на рабочем месте заслушали промежуточный отчет ревизии по «Энергоатому», Арсений Петрович отстранил меня от занимаемой должности председателя Государственной финансовой инспекции с целью скрыть факты коррупции”.

“Я решил бороться за справедливость и это сделал публично. После моего первого публичного выступления Арсений Петрович устроил против меня политические репрессии, унизил мое честное имя. Сейчас меня преследуют, возбуждают против меня уголовные дела, за мной следит внешняя разведка”, - заявил Гордиенко.

Он призвал Генеральную прокуратуру и народных депутатов провести прозрачное расследование фактов коррупции, «как Януковича, так и правительства Яценюка», и привлечь виновных к ответственности.

“Я также прошу у вас защиты, потому что мою жизнь Арсений Петрович превратил в издевательство”, - сказал экс-председатель Госфининспекции.

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Руководству ведомства предъявили обвинения по трем пунктам: необъективность проведения финансовой проверки концерна «Антонов», злоупотребления аудиторов финансовой инспекции при проведении аудита госкомпаний и отсутствие действенного контроля за государственным имуществом и государственными средствами, который должен был осуществляться Госфининспекции.

В ответ Гордиенко заявил о злоупотреблениях правительства, выявленных в 2014 году, на сумму более 7,5 млрд грн. Речь шла, по его словам, о злоупотреблениях в «Укрпочте», «Укргаздобыче», «Энергоатоме» и о злоупотреблениях в «Нафтогазе» на сумму более 4,5млрд грн.

Премьер-министр Яценюк сразу же обратился к генпрокурору Виктору Шокину с тем, чтобы ГПУ начала расследование по высказанным в адрес правительства обвинениям.

4 апреля Кабинет министров уволил Гордиенко с должности председателя Государственной финансовой инспекции.

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о создании парламентской ВСК по проверке фактов коррупции в органах власти, озвученных экс-председателем Госфининспекции Гордиенко.

Вчера, 7 апреля, около 25 депутатов блокировали трибуну ВР с требованием создать ВСК по расследованию возможных злоупотреблений правительственных чиновников.

Председатель ВР Владимир Гройсман поручил профильным парламентским комитетам в среду, 8 апреля, провести открытые заседания, во время которых заслушать информацию о состоянии расследования возможных коррупционных деяний правительственных чиновников.

После этого комитеты должны внести предложения по возможному созданию соответствующих ВСК и приглашению в пятницу должностных лиц для предоставления информации по указанным выше вопросам с последующим принятием решений Верховной Радой.