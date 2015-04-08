ГПУ сообщает о выявленных нарушениях на госпредприятиях в период деятельности правительства Яценюка

Генеральная прокуратура выявила нарушения в деятельности ряда государственных предприятий на общую сумму более 685 млн грн за период с 1 марта по 31 декабря 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель генерального прокурора Украины Владимир Гузырь сообщил на совместном заседании комитетов Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции и по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Он сообщил, что после выступления в парламенте 18 марта 2015 года народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Сергея Лещенко о якобы злоупотреблениях нынешним правительством на сумму 7,5 млрд грн, который ссылался на слова бывшего председателя Государственной финансовой информации Николая Гордиенко, было начато досудебное следствие.

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"Оно продолжается. ГПУ в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о возможных злоупотреблений должностными лицами Кабинета министров по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, где речь идет о злоупотреблениях, которые повлекли особо тяжкие последствия", - сказал Гузырь.

Вместе с тем он сообщил, что на сегодняшний день не установлено, какие именно суммы убытков нанесли чиновники предыдущих правительств, а какие - нынешнего правительства.

Гузырь отметил, что по результатам ревизии Государственной финансовой инспекции объявлено подозрение бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, бывшему премьер-министру Николаю Азарову, бывшему первому вице-премьер-министру Сергею Арбузову и бывшему министру финансов Украины Юрию Колобову. По словам Гузыря, открыто 12 производств.

Также Гузырь подчеркнул, что премьер-министр Украины Арсений Яценюк обратился в ГПУ с заявлением, что он в любой момент готов дать показания, но "в настоящий момент необходимости проведения допросов премьер-министра или членов Кабмина нет, но при необходимости они будут проведены".

Как сообщал УНИАН, в начале марта Кабмин в рамках борьбы с проявлениями коррупции и проверки работы органов исполнительной власти инициировал проведение служебного расследования в отношении руководства Государственной финансовой инспекции и отстранил главу ведомства Гордиенко от выполнения обязанностей.

Руководству ведомства предъявили обвинения по трем пунктам: необъективность проведения финансовой проверки концерна «Антонов», злоупотребления аудиторов финансовой инспекции при проведении аудита госкомпаний и отсутствие действенного контроля за государственным имуществом и государственными средствами, который должен был осуществляться Госфининспекцией.

В ответ Гордиенко заявил о злоупотреблениях правительства, выявленных в 2014 году, на сумму более 7,5 млрд грн. Речь шла, по его словам, о злоупотреблениях в «Укрпочте», «Укргаздобыче», «Энергоатоме» и о злоупотреблениях в «Нафтогазе» на сумму более 4,5 млрд грн.

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Премьер-министр Арсений Яценюк сразу же обратился к генпрокурору Виктору Шокину с тем, чтобы ГПУ начала расследование по изложенным в адрес правительства обвинениям.

4 апреля Кабинет министров уволил Гордиенко с должности председателя Государственной финансовой инспекции.

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о создании парламентской ВСК по проверке фактов коррупции в органах власти, озвученных экс-главой Госфининспекции Гордиенко.

Сегодня, 8 апреля, Гордиенко заявил, что из 7,6 млрд грн коррупционных убытков, «установленных им за период 2012-2014 годов, около 3,5 млрд коррупционных убытков приходится на второе полугодие 2014 года».