Нацбанк: о снятии ограничений на рынке нужно советоваться с МВФ

Руководство Национального банка Украины и парламентский комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности намерены рассмотреть план дальнейших действий по стабилизации банковской системы и вопрос снятия ограничений НБУ по депозитам на заседании в начале мая.

Об этом первый заместитель главы Национального банка Украины Александр Писарук и руководитель комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалка договорились на заседании комитета сегодня, 8 апреля.

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В частности, Писарук сообщил, что для стабилизации банковской системы нужно возобновить приток вкладов в банки, чему препятствуют действующие ограничения НБУ. По его словам, для снятия этих ограничений нужно завершить очистку банковской системы и обсудить этот вопрос с Международным валютным фондом.

В свою очередь, Рыбалка предложил запланировать рассмотрение вопроса после обсуждения с МВФ, на заседании комитета 3-4 мая, и Писарук согласился с его предложением.