Минфин готов пересмотреть перечень налоговых льгот

Министерство финансов Украины в рамках налоговой реформы, а также в ходе выполнения программы сотрудничества с ключевым кредитором страны – Международным валютным фондом - готово пересмотреть перечень существующих налоговых льгот и специальных режимов налогообложения, в первую очередь, для крупных агропредприятий Украины.

Об этом в интервью УНИАН сказала заместитель министра финансов Украины Елена Макеева.

«Опыт показывает, что льготы – это всегда среда для уклонения от уплаты налогов и мошенничества, - сказала Макеева. - А теперь давайте вернемся к мировому опыту, к соглашению ВТО о сельском хозяйстве, которое предусматривает долгосрочную цель – обеспечение постепенного сокращения поддержки и защиты в аграрном секторе. Мы должны стремиться соответствовать мировому уровню и стандартам ведения бизнеса в этой отрасли. Поэтому, учитывая уровень рентабельности и международную конкурентоспособность сельскохозяйственного рынка Украины, на мой взгляд, специальные режимы следует пересматривать. К слову, такого же мнения и консультанты МВФ».

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Макеева отметила, что сегодня надо предлагать стимулирующие программы для малого и среднего бизнеса. «А то у нас 1,2 млн налогоплательщиков – юридических лиц и 2,3 млн налогоплательщиков – физических лиц. И только 1,5 тыс. компаний формируют 70% налоговых поступлений в бюджет страны. При этом количество налогоплательщиков – физических лиц растет в геометрической прогрессии, но лишь единицы из них трансформируются в реальный бизнес», - подчеркнула замминистра.

В то же время она отметила, что налоговая реформа, которая должна быть реализована, «должна быть эффективной как для крупного, так и для малого и среднего бизнеса». «Если хотите, она должна быть такой, которая мотивирует бизнес платить налоги. Налоговая нагрузка должна быть посильной каждому субъекту. Я уже не говорю о таких базовых принципах, как справедливость, равенство всех перед законом», - сказала Макеева.