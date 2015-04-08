Польша даст Украине кредит в 100 миллионов евро на реформы и обустройство границы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Республики Польша Брониславом Коморовским сегодня в Киеве.

«Отдельно хотел бы поблагодарить господина президента за кредит, который Польша решила предоставить в размере 100 млн евро. 50 млн планируется использовать для развития пунктов пропуска, пограничных переходов, в том числе и создание совместных пунктов пропуска для того, чтобы мы экономили время, делали серьезные и мощные антикоррупционные шаги, чтобы на одном пункте осуществляли проверку и украинские, и польские пограничники", - сказал Порошенко.

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"Вторая половина этого кредита, по нашей договоренности, будет использоваться на модернизацию тепловых электростанций, пунктов генерации. Мы договорились, что уже подготовлено несколько блоков государственных компаний по генерации электроэнергии, которые могут быть переоборудованы с антрацита... на уголь газовой группы", - добавил глава украинского государства.