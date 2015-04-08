Украинцы уже два месяца подряд продают валюты намного больше, чем покупают

Украинцы в марте 2015 года продали иностранной валюты больше, чем купили у банков, на 129,2 млн долл., при этом тенденция превышения предложения валюты на наличном рынке над спросом продолжается второй месяц подряд, сообщается на сайте НБУ.

По информации НБУ, банки купили у населения 169,1 млн долл., продали – 39,9 млн долл.

По итогам января-марта чистая продажа валюты населением составила 236,2 млн долл. (в эквиваленте).

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Банковские вклады физических лиц в свободно конвертируемой валюте (в долларовом эквиваленте) снизились на 963 млн долл. – до 11,424 млрд долл. на 1 апреля.

Как сообщал УНИАН, украинцы в феврале 2015 года, впервые с июня 2014 года, продали иностранной валюты больше, чем приобрели. Чистая продажа наличной валюты населением составила 126,4 млн долл.