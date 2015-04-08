Денежный кризис в Крыму: как санкции против России создали финансовую монополию - The Guardian

Об этом пишет Шон Уокер в статье под названием «Денежный кризис в Крыму: как санкции против России создали финансовую монополию», опубликованной в британской газете The Guardian.

Visa, MasterCard и другие признанные международные платежные системы перестали функционировать в Крыму после того, как Запад ввел санкции в знак протеста против аннексии Россией полуострова в прошлом году, и «ПРО100» – первая фаза российского проекта по запуску собственной внутренней системы кредитных карт – была введена в Крыму раньше срока, чтобы заполнить этот пробел.

Получить наличные деньги в Крыму можно только с помощью «ПРО100». Международные системы денежных переводов также перестали использоваться на полуострове, и даже те, у кого есть кредитные карты российских банков, не могут осуществлять переводы или снимать деньги в Крыму.

«Мой друг из США хотел переслать мне немного денег, так ему пришлось отправить их сначала в Москву другому другу, который снял деньги, а затем нашел человека, который летел сюда из Москвы, и он вручил мне наличные», – рассказывает возмущенный житель Крыма.

Эта система является лишь одним показателем того, насколько местному населению приходится адаптироваться к новой реальности, и служит намеком на то, какой может стать жизнь во всей России, если западные санкции ужесточатся.

«Система «ПРО100» была введена здесь слишком быстро», – сказал Олег Савельев, министр Российской Федерации по делам Крыма, во время интервью в Симферополе. «Мы очень надеемся, что наши банкиры и Центробанк смогут интегрировать платежные системы до лета, чтобы туристы, приезжающие сюда со своими обычными кредитными картами, могли ими пользоваться.

Хотя большинство крымчан по-прежнему положительно относятся к аннексии Крыма, их жизнь сильно усложнилась из-за того, что большинство стран мира считают это присоединение незаконным. Украинским банкам пришлось прекратить свою деятельность на полуострове, но и крупные российские банки не захотели их заменить, опасаясь последствий международных санкций. Поэтому жители Крыма очень ограничены в выборе банков, акционерная структура многих из которых подозрительна и неясна.

Система «ПРО100» начиналась как проект «Сбербанка», который является самым большим государственным банком России. Однако «Сбербанк» не работает в Крыму, и многие подробности касательно «ПРО100» неясны. У этой системы кредитных карт есть раскрученный сайт, однако в течение двух недель никто не отвечал на звонки на все номера, указанные на сайте. Иногда кто-то снимал трубку, но сразу же отключался.

По словам аналитиков, несмотря на планы в дальнейшем ввести систему «ПРО100» во всей России, ее быстрое распространение, на которое надеются крымские власти, вряд ли возможно.

«Если бы оказалось, что есть реальный шанс дальнейших санкций, а Visa и Mastercard прекратили бы функционировать, то тогда бы были приняты меры по более быстрой активации этой системы, хотя, конечно, это была бы карта, которая работала бы только на территории России», – сказал Максим Осадчий, аналитик московского банка «БКФ». «Но поскольку ситуация в Украине успокаивается, как и экономический кризис, который приводит к бюджетным сокращениям, совершенно нереалистично предполагать, что это произойдет в широком масштабе в течение следующего года.

Для нескольких человек в Крыму аннексия имела положительные экономические последствия, после того как украинские банки поспешно покинули полуостров.

«У российских властей нет полного доступа к украинским земельным кадастрам и реестрам недвижимого имущества», – рассказывает юрист из Симферополя, пожелавший остаться неназванным. «Поэтому если вы захотите что-то сделать с недвижимостью, вас автоматически внесут в реестр собственников в соответствии с российским законодательством, при этом они не будут знать, есть ли у вас, например, долги по ипотеке перед украинским банком».

Тем не менее, проблемы с банками почти никак не сказались на жизни большинства жителей Крыма. Большая часть работавших на полуострове разработчиков программного обеспечения прекратили свою деятельность и покинули Крым. Больше не работают на полуострове и многие приложения Apple и Google. Из-за санкций не действует мобильная связь, предоставляемая украинскими и другими нероссийскими операторами.

Поскольку, период наиболее ожесточенных боевых действий на востоке Украины, похоже, закончился после подписания мирного соглашения в Минске в прошлом месяце, перспектива ужесточения санкций исчезла. Однако вряд ли ЕС и США отменят какие-либо из действующих санкций в ближайшие месяцы.

Савельев, который и сам попал в санкционный список ЕС за свою должность, утверждает, что адресные санкции никак не повлияли на его жизнь, и сказал, что даже не знает, в каком именно списке он числится. Тем не менее, его возмущает, что от санкций страдает весь регион.

«Больше всего меня поражает антигуманитарный характер санкций», – говорит он. «[Главная идея санкций] – «Давайте сделаем им хуже, пусть люди там умирают, но никто не должен иметь возможности инвестировать в Крым безнаказанно. Мир сошел с ума».