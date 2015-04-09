Нацбанк обнаружил нарушения законодательства в действиях руководства "Дельта Банка"

Об том сообщил первый заместитель главы Национального банка Украины Александр Писарук в ходе заседания Комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

«Отвечу коротко на два вопроса: да, да», - сказал Писарук, отвечая на вопросы, были ли в действиях руководства неплатежеспособного «Дельта Банка» нарушения норм законодательства и подпадает ли руководство банка под действие принятого 2 марта (до признания банка неплатежеспособным) закона об усилении ответственности собственников и менеджмента банков.

По его словам, обращение по этим фактам в правоохранительные органы находится в компетенции Фонда гарантирования вкладов физлиц, который осуществляет временную администрацию в «Дельта Банке».

Национальный банк Украины признал неплатежеспособным входящий в группу крупнейших «Дельта Банк» 2 марта, в результате чего Фонд гарантирования вкладов физлиц ввел в банк временную администрацию.

Ранее НБУ, учитывая системное значение «Дельта Банка», обсуждал с Министерством финансов планы реструктуризации банка и возможного участия государства в его рекапитализации. Но, учитывая неудовлетворительное состояние активов банка и отказ Минфина от его национализации, Нацбанк был вынужден принять решение о признании банка неплатежеспособным.

Впоследствии директор-распорядитель Фонда гарантирования Константин Ворушилин заявил, что выведение «Дельта Банка» с рынка целесообразно путем создания переходного банка при участии государства или передачи его активов государственному «Ощадбанку».

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Ликвидация банка, по его мнению, является наихудшим вариантом, поскольку в таком случае фонду предстоит выплатить порядка 16,7 млрд грн по вкладам, в то время как значительная часть активов банка в залоге под рефинансирование НБУ, и вернуть деньги в фонд будет практически невозможно.

Также в фонде сообщили, что в случае принятия решения о ликвидации банка потребуются дополнительные вливания в фонд, помимо уже полученных ранее кредитов от НБУ и правительства на 30 млрд грн и сверх запланированных в госбюджете на этот год объемов в 20 млрд грн.

По оценкам фонда, объем средств на счетах государственных компаний в «Дельта Банке» к моменту признания его неплатежеспособным составил около 8,4 млрд грн, рефинансирование Национального банка – 9,3 млрд грн.

Справка УНИАН. «Дельта Банк» работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу крупнейших банков. Основными акционерами банка являются бизнесмен Николай Лагун – 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США) – 29,39%.