Минфин 23 апреля представит кандидатов на пост главы фискальной службы

Министерство финансов Украины проведет публичное рассмотрение кандидатур на пост главы Государственной фискальной службы Украины 23 апреля, сообщается на сайте министерства.

Предварительно 20 апреля Минфин планирует обнародовать список всех участников конкурса, прошедших первый этап отбора и подавших полный перечень документов, а также информацию о месте проведения публичного заслушивания кандидатов.

Как сообщал УНИАН, Минфин проводит конкурсный отбор кандидатов на должность главы Государственной фискальной службы Украины.

Читайте такжеЗамминистра финансов: Налоговая не должна быть «другом» или «врагом»

Процесс поиска кандидатов в качестве советников поддерживают международные кадровые агентства Ward Howell, Ancor и Hudson.

Кабинет министров Украины 23 марта принял отставку главы Государственной фискальной службы Игоря Билоуса, а также уволил его заместителей – Владимира Хоменко и Анатолия Макаренко, курировавших налоговую милицию и таможню соответственно.