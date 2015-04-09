Чехия может перейти на евро не раньше 2020 года - премьер страны
10:36, 09 апреля 2015Финансы
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Это ближайший технически возможный срок принятия единой европейской валюты, считает Богуслав Соботка.
REUTERS
В Чехии евро может заменить национальную валюту, республика сможет вступить в еврозону в 2020 году.
Как пишет ТАСС, об этом заявил журналистам премьер-министр страны Богуслав Соботка.
По его словам, "это ближайший технически возможный срок принятия единой валюты" в стране. "Было бы хорошо установить конкретную дату перехода в расчеты на евро", - добавил он.
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Между тем, премьер признал, что, "к сожалению, в правительстве пока нет согласия по срокам принятия евро".
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