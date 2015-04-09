Кабмин назначил нового торгового представителя Украины

Правительство назначило Наталию Мыкольскую на должность заместителя министра экономического развития и торговли Украины - торгового представителя Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

На этом посту Мыкольская будет отвечать за продвижение экспорта товаров и услуг, выход отечественных производителей на новые рынки, а также представлять интересы Украины во Всемирной торговой организации, подчеркнули в Кабмине.

Отмечается, что Мыкольская получила специальное образование во Львовском национальном университете имени Ивана Франко и магистра европейских исследований в Europa-Kolleg Hamburg (ФРГ).

Читайте такжеВ Украине до конца первого полугодия откроют Немецкую торговую палату

Она принимала активное участие в разработке украинского законодательства для приведения его в соответствие с международными обязательствами Украины. В 2014 году она была признана специалистом №1 в сфере международной торговли в соответствии с Ukrainian Law Firms 2014 и названа лучшим юристом в сфере международной торговли в соответствии с рейтингом Best Lawyers International 2014.

Как сообщал УНИАН, ранее должность заместителя министра экономического развития и торговли - торгового представителя Украины занимал Валерий Пятницкий, которого правительство уволило в декабре 2014 года.