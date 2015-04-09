Венгерская OTP Group не собирается покидать Украину

Венгерская OTP Group, представленная в Украине входящим в группу крупнейших по активам «ОТП Банком», не планирует покидать Украину, несмотря на значительные потери украинской «дочки» в 2014 году.

Об этом говорится в сообщении банка, переданном УНИАН, со ссылкой на заявление генерального директора группы Шандора Чани.

По информации группы, подтверждением намерений продолжать поддержку украинского дочернего банка являются планы по его докапитализации.

В частности, в первом квартале капитал банка увеличен на 1,2 млрд гривень путем конвертации субдолга в капитал при поддержке акционера, а во втором квартале планируется провести пролонгацию субкредита от ЕБРР на 65 млн долл., чтобы максимально учитывать его в регулятивном капитале.

Руководство группы рассчитывает, что обусловленные реалиями украинского рынка убытки украинского дочернего банка в 2015 году будут снижаться по мере сокращения затрат и реализации комплексной программы оптимизации процессов банка.

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Справка УНИАН. «OTП Банк» работает на рынке Украины с 1998 года. 100% акций банка принадлежит OTP Bank, Венгрия.

По итогам 2014 года банк получил 1,99 млрд грн убытка, что считает закономерным следствием событий и условий работы в 2014 году, включая потери в Крыму и зоне АТО и списание утерянных активов, влияние девальвации и ухудшение качества кредитного портфеля.

«ОТП Банк» возглавляет банковскую группу ОТП, зарегистрированную Национальным банком Украины, в состав которой помимо банка входят «ОТП Факторинг Украина», компания по управлению активами «ОТП Капитал»» и лизинговая компания «ОТП Лизинг».