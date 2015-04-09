Гривня на межбанке поднялась выше 23,50 за доллар
12:57, 09 апреля 2015Финансы
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Украинская валюта укрепляется на межбанковском рынке.
REUTERS
В четверг, 9 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к 12:00 установились на уровне 23,37/23,48, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,04/25,21, по отношению к российскому рублю – 0,443/0,447.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 23,4678 грн/долл., к этому часу было заключено 58 сделок на сумму 36,15 млн долл.
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