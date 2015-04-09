Яресько в прошлом году заработала более $2 миллионов

Министр финансов Украины Наталья Яресько в рамках выполнения требований декларационной кампании, проходящей в Украине с 1 января по 1 мая, задекларировала 2,05 млн долл. доходов, полученных за пределами Украины в 2014 году, а также 38,4 тыс. грн, полученных в Украине. Как подчеркивается в декларации министра, опубликованной на веб-портале правительства, зарплата главы Минфина составила 5,67 тыс. грн.

По декларации, в собственности министра находятся два земельных участка площадью 3 и 6 тыс. кв. м, квартира в 120 кв. м, в совместной собственности - жилой дом в 1,2 тыс. кв. м. Объем средств на банковском счете министра составляет 48 млн грн, деньги находятся на банковском счете за границей. При этом министр в 2014 году погашала кредит. Платежи по телу кредита составили 12,7 млн грн, по процентам – 542 тыс. грн.

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Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 января стартовала кампания по декларации доходов, полученных гражданами в 2014 году. Для чиновников высшего ранга подача декларации о доходах является обязательной процедурой.

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Срок ее проведения - с 1 января по 1 апреля каждого года. Согласно поданным декларациям, наибольший доход среди членов правительства, помимо министра финансов Наталии Яресько, имеет также вице-премьер Валерий Вощевский – 17,2 млн грн. Премьер-министр Яценюк задекларировал 1,15 млн грн доходов за 2014 год.