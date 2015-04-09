В Нацбанке уже допускают инфляцию выше 50% в этом квартале

Национальный банк Украины допускает рост потребительской инфляции во втором квартале этого года выше 50% в годовом выражении, сообщил УНИАН директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук.

Согласно обнародованным на этой неделе данным Государственной службы статистики Украины, инфляция в Украине в марте 2015 года по сравнению с февралем 2015 года ускорилась до 10,8%, в годовом выражении - до 45,8%.

«Во втором квартале годовая инфляция (к аналогичному периоду предыдущего года), скорее всего, превысит 50%-ный показатель. Прежде всего, это будет связано с повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги», - сказал Николайчук.

По его словам, другие компоненты потребительской инфляции, включая цены на товары и услуги, вероятнее всего, расти не будут.

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Как сообщал УНИАН, в 2014 году потребительские цены в Украине выросли на 24,9%, в 2013 - на 0,5%.

По оценкам экспертов, при стабильном курсе и благоприятном урожае можно ожидать некоторого замедления темпов роста потребительских цен к концу 2015 года, но годовой показатель инфляции вряд опустится ниже 30%.

Кабинет министров Украины рассматривает три сценария развития экономики Украины в 2015 году: пессимистичный - с падением ВВП на 11,9% при инфляции 42,8%, и два более оптимистичных сценария - с падением экономики в диапазоне от 5,5% до 8,6% при инфляции в диапазоне от 26,7% до 38,1%.

Национальный банк Украины прогнозирует на 2015 год падение ВВП на 7,5% при инфляции 30%.