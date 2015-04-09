Кипрский офшор потребовал от России вернуть долги Крыма

Зарегистрированная на Кипре компания DRGN Ltd. подала в Арбитражный суд Москвы иск против России. Предметом иска стала неспособность Крыма погасить облигации выпуска от июня 2011 года стоимостью 133 млн гривень ($5,65 млн).

Об этом заявил агентству Bloomberg сотрудник киевского инвестбанка Dragon Capital Сергей Фурса, который занимался организацией выпуска облигаций Крыма, передает РБК.

По его словам, Dragon Capital гарантировал размещение крымских облигаций, DRGN является их клиентом. Собеседник агентства уточнил, что у DRGN находятся облигации Крыма на 17 млн гривень ($722 тыс.).

Согласно картотеке Арбитражного суда Москвы, иск DRGN Ltd был зарегистрирован 6 апреля. Ответчиками значатся Министерство финансов России, Минфин и Госсовет республики, а также Совет министров Крыма. Истец требует взыскать 82,095 млн руб.

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Помощник министра финансов России Светлана Никитина заявила Bloomberg, что Минфин не получал официальных документов о судебном процессе. По ее словам, правительство Крыма хочет заплатить и имеет для этого средства. Однако для того, чтобы это сделать, необходим регистр держателей облигаций из Украины, пояснила она.

Власти Крыма в 2011 году разместили муниципальные облигации объемом 133 млн гривень на три года по ставке 14,5% годовых. Средства привлекались на проект по сбору и переработке твердых бытовых отходов в Симферополе и Симферопольском районе. Срок погашения облигаций истек в июне 2014 года. Тогда Минфин России объяснил просрочку «отказом украинских властей оказать содействие эмитенту для обеспечения погашения облигаций в срок».