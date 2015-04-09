Абромавичус заработал в прошлом году 15,6 миллиона гривень

Министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус в рамках декларационной кампании, стартовавшей 1 января текущего года, задекларировал 15,6 млн грн доходов, полученных в 2014 году.

Как сообщается в декларации министра, опубликованной на веб-портале правительства, основным источником доходов министра стала зарплата, составившая за 2014 год 14,7 млн грн.

Доход семьи министра составил за 2014 год 2 млн грн.

Доход министра по процентам и дивидендам составил 720 тыс. грн, доход от аренды – 138 тыс. грн. В собственности министра находится квартира в Вильнюсе площадью 106 кв. м и недвижимость в Киеве площадью 81 кв. м. На банковском счете министра лежат 2,7 млн грн.

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Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 января стартовала кампания по декларации доходов, полученных гражданами в 2014 году. Срок ее проведения - с 1 января по 1 апреля каждого года. Для чиновников высшего ранга подача декларации о доходах является обязательной процедурой.

Согласно поданным декларациям, наибольший доход среди членов правительства, имеют министр финансов Наталия Яресько – 2 млн долл. и вице-премьер Валерий Вощевский – 17,2 млн грн. Премьер-министр Яценюк задекларировал 1,15 млн грн доходов за 2014 год.