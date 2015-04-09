В Нацбанке объяснили, почему признали неплатежеспособным «Укргазпромбанк»

Национальный банк Украины объясняет решение об отнесении «Укргазпромбанка» к категории неплатежеспособных непринятием основными акционерами банка своевременных мер для его спасения, сообщается на сайте регулятора.

По информации НБУ, банк не выполнял свыше 10% своих обязательств перед вкладчиками и кредиторами, а его регулятивный капитал достиг отрицательного значения.

Также сообщается, что банк находился в статусе проблемного с января 2015 года, что требовало безотлагательного вмешательства основных акционеров, однако многочисленные встречи руководства НБУ с акционерами банка не принесли результата.

Читайте такжеФонд гарантирования хочет в этом году одолжить еще 10-20 миллиардов гривень

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физлиц 7 апреля ввел временную администрацию в «Укргазпромбанк» на основании решения Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным.

«Укргазпромбанк» работает на рынке Украины с 27 марта 1996 года и входит в группу небольших финучреждений.

По информации на сайте банка, основными владельцами его акций являются Иван и Олег Дияк, владеющие 24,5167% и 24,0973%, соответственно, а также Янина Сухина (18,8336%) и Оксана Решетняк (9,9267% акций банка).

Один из основных владельцев, львовский бизнесмен Иван Дияк - в прошлом народный депутат Украины и советник президента Виктора Ющенко, а также советник председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».