Гривня закрыла межбанк на уровне 23,50 за доллар

В четверг, 9 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,35/23,50 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро к этому часу установились на уровне 25,059/25,216 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,446/0,449 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 23,4335 грн/долл., к этому часу была заключена 241 сделка на сумму 233,37 млн долл.