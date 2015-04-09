Депутаты хотят запретить досрочное снятие депозитов

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий законопроект (№1195) набрал необходимый минимум голосов 226 депутатов из 338, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, законопроект предполагает изменения в Гражданский кодекс Украины, согласно которым обязательства банка возвращать вклад клиенту разграничиваются по срочным вкладам и по вкладам до востребования (текущие и карточные счета, депозиты без определенного срока).

«По договору банковского срочного вклада банк обязан выдать вклад и начисленные проценты по этому вкладу по истечению срока, указанного в договоре банковского вклада», - говорится в тексте документа.

Законопроект предполагает, что досрочный возврат вкладчику банковского срочного вклада по его требованию возможен исключительно в случаях, когда это предусмотрено условиями договора с банком.

Одновременно законопроект предполагает безусловное требование к банкам по вкладам до востребования выдавать вклад или его часть по первому требованию вкладчика. «Условие договора вклада до востребования об отказе от права на получение вклада по первому требованию ничтожно», - отмечается в документе.

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Как сообщал УНИАН, глава НБУ Валерия Гонтарева в конце прошлого года сообщала о намерениях НБУ предложить парламенту запретить изъятие банковских депозитов до наступления срока их возврата, что соответствует мировой практике и поможет сбалансировать банковскую систему, чтобы Нацбанку не приходилось в кризисный период «закручивать гайки» административными методами.

По ее словам, при желании получить более высокий процент вкладчик сможет разместить деньги в банке на определенный срок, при желании получать средства по первому требованию – на сберегательный счет с более низкими ставками.