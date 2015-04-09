Кабмин готовит бюджет-2016: рост экономики 2%, инфляция 9%, курс гривни 22,5

Кабинет министров Украины в рамках формирования Основных направлений бюджетной политики на 2016 год закладывает в качестве макропоказателей развития экономики и расчетов проекта государственного бюджета на 2016 год рост экономики на уровне 2%, инфляцию на уровне 9% и валютный курс на уровне 22,5 грн за доллар.

Об этом говорится в проекте постановления об Основных направлениях бюджетной политики на 2016 год, опубликованном на веб-портале Верховной Рады.

«При определении Основных направлений бюджетной политики на 2016 год учтены такие основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития на 2016 год: номинальный ВВП – 2,1 млрд грн, темпы роста реального ВВП – 102%, индекс потребительских цен (декабрь к декабрю) – 109%, индекс цен производителей (декабрь к декабрю) – 112%. Уровень безработицы – 9,9%, обменный курс гривни к доллару (в среднем за период) - 22,5 грн за доллар».

Отмечается, что основные макропоказатели могут уточняться с учетом социально-экономической ситуации в 2015 году, а также с учетом допущений прогноза внутренних и внешних рисков.

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Как сообщал УНИАН, в марте Кабинет министров Украины предложил три сценария развития экономики Украины, в первую очередь, в 2015 году, и допустил по наиболее пессимистическому сценарию падение экономики на 11,9% при инфляции в 42,8%. Оптимистические сценарии предполагают падение экономики в диапазоне от 5,5% до 8,6% при инфляции в диапазоне от 26,7% до 38,1%. Номинальный ВВП составит 1,85 тлрн грн по наиболее оптимистическому сценарию и 1,79 трлн грн - по пессимистическому.

Также в правительстве спрогнозировали замедление темпов падения экономики страны в 2016 и 2017 годах даже по пессимистическому сценарию до 7% и 3%, соответственно, при прогнозных показателях инфляции: по пессимистическому сценарию в 16,4% в 2016 году и 9,7% в 2017-м.