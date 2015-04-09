Рада сделала первый шаг к реструктуризации валютных кредитов

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение со второго раза проголосовал 241 народный депутат (при минимально необходимых 226) из 297 зарегистрированных в сессионном зале.

Как отмечается в пояснительной записке, проектом предусмотрено, что все банки и другие финансовые учреждения, которые действуют на территории Украины, по письменному заявлению граждан Украины, имеющих невыполненные обязательства по кредитным договорам в иностранной валюте, обязаны в течение месяца провести реструктуризацию обязательства по кредитному договору.

Реструктуризации подлежат все потребительские кредиты, полученные для приобретения любого имущества, без ограничения суммы задолженности.

Потребительский кредит, право требования по которому уступлено другому лицу (если оно не является финансовым учреждением), выполняется заемщиком или поручителем по цене уступки.

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Задолженность по потребительскому кредиту конвертируется по официальному курсу НБУ на дату заключения кредитного договора. Курсовая разница списывается банками. Процентная ставка за пользование кредитом после реструктуризации не должна превышать ту, которая была установлена до момента реструктуризации.