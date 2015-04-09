Правительство поставило себе задачу снизить дефицит госбюджета до 3% ВВП

Об этом говорится в правительственном проекте постановления об Основных направлениях бюджетной политики на 2016 год, опубликованном на сайте Верховной Рады.

«Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы путем: достижения предельного объема дефицита государственного бюджета в пределах 3% валового внутреннего продукта...», - говорится в документе.

Согласно проекту, финансирование дефицита общего фонда госбюджета предполагается преимущественно за счет внутренних заимствований, специального фонда – за счет кредитов иностранных государств, банков и международных финансовых организаций для выполнения инвестиционных программ.

Одновременно правительство намерено сократить долговую нагрузки на экономику, в том числе при поддержке международного финансирования (преимущественно за счет рефинансирования долга) и управления долгом, чтобы снизить выплаты на обслуживание госдолга в ближайшие годы.

Проект предусматривает предельный объем госгарантий не более 5% доходов общего фонда госбюджета по решению Кабмина или на основании международных договоров Украины для кредитования проектов инвестиционного характера на объектах, имеющих общегосударственное значение.

Напомним, проект предполагает рост экономики Украины в 2016 году на 2% при инфляции на уровне 9% и среднегодовом курсе гривни на уровне в 22,5 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, госбюджет Украины на 2015 год предполагает доходы на уровне 502,260 млрд грн, расходы - 566,870 млрд грн, предельный объем дефицита в размере 75,820 млрд грн, или 4,1% ВВП, потолок госдолга на уровне 1,394 трлн грн.

Фактический дефицит госбюджета за 2014 год, включая выпуск ОВГЗ для компенсации разницы в тарифах местным бюджетам на оформление возмещения НДС, составил 78,07 млрд грн, что на 20,7% больше показателя за 2013 год.