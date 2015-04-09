Нацбанк отменил одно из валютных ограничений для критического импорта

Национальный банк Украины отменил требования по обязательному использованию аккредитивной формы расчетов по контрактам с предоплатой на сумму свыше 500 тыс. долл. для критического импорта, сообщается на сайте регулятора.

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Ранее НБУ с 24 февраля ввел ограничения для импортеров, включая обязательное оформление аккредитива для выполнения импортного контракта с предоплатой на сумму свыше 500 тыс. долл., однако впоследствии, 3 марта, дал отсрочку для поставщиков критического импорта, чтобы бизнес мог подготовиться.

«Отныне требование об обязательном использовании аккредитивной формы расчетов при осуществлении платежей за импорт товара по контрактам, общей стоимостью более 500 тыс. долл. США, не распространяется на операции по покупке некоторых жизненно необходимых товаров (нефти, бензина, дизтоплива, медицинских изделий для гемодиализа и лечения больных онкологическими заболеваниями и т.п.) по прямым контрактам с их производителями, а также товаров военного назначения», - говорится в сообщении НБУ.

По информации регулятора, соответствующее постановление №222 вступает в силу завтра, 10 апреля.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 24 февраля ввел ограничения для импортеров, включая обязательную проверку импортных контрактов на сумму свыше 50 тыс. долл. с предоплатой, оформление аккредитива для выполнения импортного контракта с предоплатой на сумму свыше 500 тыс. долл., а также запрет на операции по кредитованию для покупки валюты.

Впоследствии, с 4 марта, НБУ смягчил требования для операций критического импорта, отсрочив на один месяц введение обязательной аккредитивной формы расчетов.

Ограничения НБУ были введены для остановки стремительной девальвации гривни, которая с момента перехода к гибкому курсообразованию на валютном рынке за 2014 год и два месяца 2015 года гривня обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,8 раза - до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.

После введения Нацбанком ограничений и получения первого транша МВФ в рамках новой программы гривня менее чем за две недели укрепилась до 21,55 грн/долл., однако после вернулась к отметке около 23-23,5 грн/долл., где удерживается в течение последних трех недель.