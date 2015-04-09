Рада обязала обнародовать отчеты об использовании бюджетных средств

Верховная Рада приняла предложенный президентом Закон «О внесении изменений в статью 28 Бюджетного кодекса Украины относительно доступа к информации о бюджетных показателях в форме открытых данных» (№2172).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 265 народных депутатов из 345, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом, в частности, определяется, что главные распорядители средств государственного бюджета (местных бюджетов в случае применения программно-целевого метода в бюджетном процессе): осуществляют публичное представление и публикацию информации о бюджете по бюджетным программам и показателям, бюджетные назначения по которым определены законом о государственном бюджете (решением о местном бюджете), в соответствии с требованиями и по форме, установленным Министерством финансов, до 15 марта года, следующего за отчетным; обнародуют путем размещения на своих официальных сайтах паспорта бюджетных программ на текущий бюджетный период (включая изменения в паспорта бюджетных программ) в трехдневный срок со дня утверждения таких документов и отчеты о выполнении паспортов бюджетных программ за отчетный бюджетный период в трехдневный срок после представления таких отчетов в Министерство финансов Украины (местные финансовые органы).

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Также устанавливается, что информация о бюджете, определенная этой статьей, обнародуется с соблюдением требований Закона "О доступе к публичной информации" в части обнародования публичной информации в форме открытых данных.

Условия и порядок обеспечения доступа к информации об использовании средств государственного и местных бюджетов определяются Законом "Об открытости использования публичных средств".

Бюджетные запросы, включая информацию о цели, задачи и ожидаемые результаты, которые предполагается достигнуть при выполнении бюджетных программ, размещаются каждым главным распорядителем средств госбюджета на своем официальном сайте не позднее, чем через три дня после представления Верховной Раде проекта закона о государственном бюджете Украины.

Предусмотрено, что этот закон вступает в силу с 1 сентября 2015 года.