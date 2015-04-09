Депутаты одобрили налоговые льготы при реструктуризации валютных кредитов

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующие изменения в Налоговый кодекс Украины (законопроект №0939) проголосовали 256 народных депутатов (при необходимом минимуме в 226 голосов) из 341, зарегистрированного в сессионном зале.

Согласно документу, сумма прощения долга кредитором в размере разницы между основной суммой долга по курсу Национального банка на дату реструктуризации валютного кредита и по курсу на 1 января 2014 года не считается дополнительным благом налогоплательщика и не включается в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода.

Также не считается дополнительной сумма прощенных кредитором процентов, комиссий и/или штрафных санкций (пени) по таким кредитам.

Эти нормы применяются к непогашенным до 1 января 2014 года валютным кредитам при прощении долгов по ним с 1 января 2015 года.

Ранее парламентский комитет по вопросам налоговой и таможенной политики рекомендовал этот закон к принятию с учетом предложений Национального банка и Министерства финансов.

Глава НБУ Валерия Гонтарева неоднократно заявляла, что меморандум между банками и валютными заемщиками заработает, если Верховная Рада отменит мораторий на отчуждение имущества и примет налоговые льготы на сумму прощения кредитных долгов.

По ее словам, в настоящее время более десятка крупнейших банков подписали этот меморандум и готовы прощать заемщикам все штрафные санкции и до 50% основного долга по кредиту, полученному для покупки социального жилья (квартира до 60 кв. м или частный дом до 120 кв. м).

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Как сообщал УНИАН, с момента перехода к гибкому курсу в начале прошлого года гривня подешевела по официальному курсу к доллару почти в 3 раза, что значительно усложняет обслуживание валютных кредитов заемщикам, получающим доходы в гривне, и приводит к убыткам банков от роста просроченных кредитов и сформированных по ним резервам.

В июле 2014 года в парламенте было зарегистрировано несколько законопроектов с предложениями о реструктуризации валютных кредитов граждан в гривню, один из которых, разработанный представителем президента в Верховной Раде Русланом Князевичем, нашел наибольшую поддержку у банкиров и НБУ и впоследствии был принят в первом чтении. Повторное рассмотрение законопроекта не проводилось.

В конце декабря прошлого года парламент утвердил закон, запрещающий изъятие в бесспорном порядке на основании исполнительной надписи нотариуса недвижимого жилого имущества – предмета залога по кредиту.

Президент Украины Петр Порошенко применил право вето к этому закону, поскольку он дублирует существующие нормы и не решает проблем валютных заемщиков.