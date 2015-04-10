Нацбанк укрепил официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 10 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2343.5369 (9 апреля – 2351.0335)

100 EUR – 2524.9267 (9 апреля – 2553.6926)

10 RUR – 4.4603 (9 апреля – 4.3516)

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 31 марта снова устанавливает официальный курс гривни в конце рабочего дня, а действует этот курс на следующий рабочий день.