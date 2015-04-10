Нацбанк укрепил официальный курс гривни
08:43, 10 апреля 2015Финансы
2531
Официальный курс НБУ на 10 апреля: 100 USD – 2343.5369 грн; 100 EUR – 2524.9267 грн; 10 RUR – 4.4603 грн
НБУ с 31 марта устанавливает официальный курс гривни в конце рабочего дня / Фото УНИАН
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 10 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2343.5369 (9 апреля – 2351.0335)
100 EUR – 2524.9267 (9 апреля – 2553.6926)
10 RUR – 4.4603 (9 апреля – 4.3516)
Читайте такжеНацбанк: ажиотажный спрос на валюту закончился
Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 31 марта снова устанавливает официальный курс гривни в конце рабочего дня, а действует этот курс на следующий рабочий день.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter