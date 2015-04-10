У Яценюка хотят перезаключить требующие бюджетных затрат международные договоры

Кабинет министров Украины в 2016 году намерен инвентаризировать международные договоры, которые предусматривают использование бюджетных средств на их выполнение, и перезаключить их.

Соответствующее положение содержится в проекте бюджетной резолюции, подготовленном правительством.

Согласно документу, данные меры направлены на оптимизацию бюджетных затрат и перекладывание их на субъектов, получивших госгарантии под заключение международных договоров.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины по предложению Министерства финансов на выездном заседании 4 апреля утвердил перечень долговых обязательств для проведения реструктуризации.

Ранее министр финансов Наталия Яресько заявляла, что вопрос списания долгов в рамках переговоров о реструктуризации внешнего государственного долга с кредиторами не обсуждается.

Украина начала переговоры по реструктуризации 13 марта. Кабмин определил советниками в переговорах финансовую компанию Lazard и юридическую компанию White & Case. Американский инвестиционный фонд Franklin Templeton, как один из основных частных держателей украинских евробондов, возглавил группу кредиторов.