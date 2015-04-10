Капитал бежит из России – в первом квартале ушло $32,6 миллиарда

Чистый отток частного капитала из России в первом квартале 2015 года составил $32,6 миллиарда, оценил Банк России, передает Рейтер.

За тот же период прошлого года из РФ утекло $47,7 миллиарда.

Профицит счета текущих операций РФ в первом квартале 2015 года снизился до $23,5 миллиарда с $25,9 миллиарда.

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Как сообщал УНИАН, глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что отток капитала из РФ в текущем году составит 70-90 миллиардов долларов.

Официальный прогноз МЭР РФ по оттоку капитала в этом году составляет 115 миллиардов долларов, однако глава ведомства Алексей Улюкаев говорил, что, по последним оценкам, отток будет ниже - менее 100 миллиардов долларов.