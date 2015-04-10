Гривня на межбанке укрепилась до 22,65 за доллар

В пятницу, 10 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к 12:00 установились на уровне 22,15/22,65 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,44/23,98 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,451/0,455 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 23,20 грн/долл., к этому часу было заключено 32 сделки на сумму 21,25 млн долл.