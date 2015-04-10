Нацбанк ввел дополнительные меры для предупреждения оттока валюты за рубеж

Национальный банк Украины закрепил за собой право запрашивать и получать от банков дополнительные документы при согласовании заявок на покупку валюты под импортные контракты для предупреждения непродуктивного оттока капитала за рубеж.

Об этом говорится в постановлении НБУ №222, опубликованном на сайте регулятора и вступающем в действие сегодня, 10 апреля.

С 24 февраля НБУ обязал банки согласовывать платежи по импортным контрактам с предоплатой на сумму свыше 50 тыс. долл., для чего финучреждения формируют и подают в Нацбанк соответствующий реестр с копиями документов.

«С целью предупреждения непродуктивного оттока капитала за рубеж Национальный банк имеет право запрашивать и получать от уполномоченного банка копии дополнительных документов, необходимых для выяснения обстоятельств конкретной операции, информация о которой была включена в соответствующий реестр», - говорится в обновленной редакции постановления.

Напомним, этим же постановлением Нацбанк отменил требования по обязательному использованию аккредитивной формы расчетов по контрактам с предоплатой на сумму свыше 500 тыс. долл. для критического импорта на постоянной основе, после действовавшей с 3 марта отсрочки.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 24 февраля ввел ограничения для импортеров, включая обязательную проверку импортных контрактов на сумму свыше 50 тыс. долл. с предоплатой, оформление аккредитива для выполнения импортного контракта с предоплатой на сумму свыше 500 тыс. долл., а также запрет на операции по кредитованию для покупки валюты.

Впоследствии, с 4 марта НБУ смягчил требования для операций критического импорта, отсрочив на один месяц введение обязательной аккредитивной формы расчетов.

Читайте такжеГривня на межбанке укрепилась до 22,65 за доллар

Ограничения НБУ были введены для остановки стремительной девальвации гривни, которая, с момента перехода к гибкому курсообразованию, за 2014 год и два месяца 2015 года обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,8 раза - до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.

После введения Нацбанком ограничений и получения первого транша МВФ в рамках новой программы гривня менее чем за две недели укрепилась до 21,55 грн/долл., однако после вернулась к отметке около 23-23,5 грн/долл., где удерживается в течение последних трех недель.