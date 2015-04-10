Frankfurter Allgemeine: Угроза нового финансового кризиса

Об этом сообщает Винанд фон Петерсдорф в своей статье «Угроза нового финансового кризиса», опубликованной на сайте немецкой газеты Frankfurter Allgemeine.

Мы еще не оправились от старого финансового кризиса, и уже объявилась новая беда: финансовый кризис, который берет свое начало в странах с развивающейся экономикой. Это связано с сильным долларом. Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард, в последнее время указывала на это почти в каждом из своих основных выступлений. Это показывает, что МВФ всерьез обеспокоен.

Многие развивающиеся страны использовали низкие процентные ставки США для получения кредитов в долларах. Особенно это касается компаний в развивающихся странах, которые в худшем случае взяли большие кредиты, и поэтому сейчас страдают из-за существенно снизившихся цен на сырье и вынуждены справляться с ростом стоимости кредитов. По заявлению МВФ, многие компании не застрахованы от повышения курса доллара.

Повышение стоимости доллара опасно

Поэтому, для некоторых из них развитие доллара – катастрофа. В течение последних шести месяцев американская валюта по отношению к основным мировым валютам прибавила двенадцать процентов к своей стоимости.

Дальнейшее повышение стоимости доллара, прежде всего, по отношению к валютам развивающихся стран, было бы опасно, потому что этим странам и без того тяжело справляться с последующими кризисами. Старые звезды БРИК – Бразилия и Россия – находятся между застоем и депрессией, рост Китая замедлился, только Индия, похоже, на пороге нового расцвета.

Кредиты размером два триллиона долларов

Сумма долларовых кредитов в развивающихся странах вызывает беспокойство: по данным Женевского банка международных расчетов, корпоративный сектор в развивающихся странах имеет на балансах кредиты на сумму два триллиона долларов. Любое дальнейшее повышение стоимости подвергнет компании стрессу, предупреждает Десмонд Лачман, эксперт по валютным вопросам Американского института предпринимательства.

Что может привести к повышению стоимости доллара? Ответ на этот вопрос Лагард не скрывает: Джанет Йеллен, глава Федеральной резервной системы США. Йеллен хочет нормализовать денежно-кредитную политику и, возможно, даже немного повысить процентные ставки в июне. Тревожная мысль для Лагард: ликвидность может быстро испариться, если все одновременно побегут к выходу после повышения ставок ФРС.

Предчувствие этих опасностей мир испытал, когда страны с развивающейся экономикой переживали большие оттоки капитала весной 2013 года, потому что ФРС в то время рассматривала возможность свернуть программу покупки облигаций. Это свидетельствует также о дьявольской дилемме в денежно-кредитной политике США: дешевыми деньгами они создали стимул брать кредиты в долларах. Закрыть денежный поток гораздо сложнее.