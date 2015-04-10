СМИ: существует секретный план по исключению Греции из еврозоны

Входящие в еврозону страны разрабатывают план по исключению из нее Греции.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на The Times.

В распоряжении издания оказался документ Министерства финансов Финляндии. В нем говорится о том, что сейчас обсуждаются «очень трудные политические решения».

«С молчаливого согласия других стран, входящих в еврозону, начался процесс, который может привести к исключению Греции из зоны евро», — говорится в документе.

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9 апреля Греция выплатила Международному валютному фонду транш в размере 450 миллионов евро.

До 12 мая Афинам предстоит вернуть еще 763 миллиона евро. Для этого грекам необходимо согласовать с европейскими кредиторами список экономических реформ, необходимых для разблокирования кредитов в 7,2 миллиарда евро.

Общая сумма задолженности Греции перед кредиторами составляет 320 миллиардов евро.