Нацбанк подготовил отчет о своей работе за 2014 год

Совет Национального банка Украины рассмотрит годовой отчет регулятора за 2014 год на своем заседании, предварительная дата проведения которого назначена на 23 апреля, сообщается на сайте НБУ.

Согласно сообщению, правление НБУ утвердило годовой отчет, в том числе консолидированную финансовую отчетность, которая вчера была подписана главой НБУ Валерией Гонтаревой и партнером по аудиту компании «Делойт» в Украине Натальей Самойловой.

Нацбанк напоминает, что готовит годовой отчет ежегодно в рамках действующего законодательства и публикует на своем сайте с 2001 года. Текст отчета за 2014 год и аудиторского заключения на сайте пока не обнародован.

Согласно отчетности НБУ, опубликованной в газете «Урядовый курьер» от 7 февраля №23, активы Нацбанка в 2014 году по сравнению с началом года выросли на 159,935 млрд грн, или на 38% – до 577,068 млрд грн, за счет увеличения объема государственных ценных бумаг в портфеле НБУ, объема взносов в счет квоты Международного валютного фонда и прироста кредитов банкам и другим заемщикам.

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Обязательства НБУ, согласно этому отчету, за год выросли на 20%, или на 73,672 млрд грн – до 434,563 млрд грн, в том числе рост зафиксирован по банкнотам и монетам в обращении, обязательствам перед МВФ, эмитированным депозитным сертификатам, средствам государственных и других учреждений.

Капитал НБУ за год вырос в 2,5 раза – до 142,505 млрд грн, в том числе выросли общие и другие резервы НБУ в 2,6 раза, резервы переоценки активов и обязательств – в 2,5 раза.

Как сообщал УНИАН, действующий госбюджет Украины на 2015 год обязывает Национальный банк перечислить в казну порядка 60 млрд грн из своей прибыли за 2014 год до 11 мая 2015 года. Эта норма отчислений почти в 3 раза превышает показатель предыдущего года на уровне 22,807 млрд грн.