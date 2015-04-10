Нацбанк надеется достичь меньше 10% инфляции через 1-1,5 года

Национальный банк Украины через 1-1,5 года планирует достичь инфляции на уровне менее 10%, сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб на бизнес-форуме в Киеве.

«Основные меры направлены на снижение процентной ставки, чтобы уже через 12 - 18 месяцев мы жили с инфляцией, состоящей из одной цифры», - сказал он.

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Также Сологуб отметил, что уже через 3-4 года НБУ намерен выйти на стабильный уровень инфляции в 4-6%.

«То, что мы пишем в своих документах, это то, что наша стратегическая цель в среднесрочном периоде, через 3-4 года, достигнуть уровня инфляции 4-6%», - сказал замглавы НБУ.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины допускает рост потребительской инфляции во втором квартале этого года выше 50% в годовом выражении.

При этом Кабинет министров Украины в рамках формирования Основных направлений бюджетной политики на 2016 год закладывает в качестве макропоказателей развития экономики и расчетов проекта государственного бюджета на 2016 год инфляцию на уровне 9% и валютный курс на уровне 22,5 грн за доллар.