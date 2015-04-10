Гривня на межбанке наконец-то закрепилась выше 23 за доллар

В пятницу, 10 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,35/22,80, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,653/24,125, по отношению к российскому рублю – 0,432/0,441.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 22,9378 грн/долл., к этому часу была заключена 261 сделка на сумму 194,93 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 9 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,35/23,50.