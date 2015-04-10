Государственный «Укргазбанк» может возглавить Кирилл Шевченко

Правительственный комитет по назначениям после проведения конкурсного отбора выбрал кандидатуру Кирилла Шевченко на должность главы правления государственного «Укргазбанка», сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

В настоящее время Шевченко занимает позицию исполняющего обязанности председателя правления «Укргазбанка».

На основании решения комитета по назначениям глава Минэкономразвития Айварас Абромавичус внесет выбранную кандидатуру на рассмотрение Кабинета министров Украины.

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года глава правления «Укргазбанка» Сергей Мамедов, возглавлявший правление банка с 30 мая 2011 года, покинул свой пост.

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Справка УНИАН. «Укргазбанк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу крупнейших банков по активам.

В 2009 году банк был докапитализирован при участии государства, в результате чего Минфин стал владельцем 93% акций банка.

По итогам 2014 года банк получил 2,746 млрд грн убытка после прибыли в 999,8 млн грн годом ранее.

В феврале этого года Национальный банк признал неплатежеспособным также национализированный в 2009 году банк «Киев» для дальнейшей передачи его активов и обязательств «Укргазбанку».

В марте этого года Кабмин принял решение докапитализировать «Укргазбанк» на 3,2 млрд грн.