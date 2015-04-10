Банки будут контролировать использование купленной для погашения кредитов валюты

Национальный банк Украины ограничил продажу наличной иностранной валюты физическим лицам под погашение кредитов суммой обязательств по соответствующему кредитному договору и обязал банки контролировать целевое использование купленной валюты под погашение кредитов.

Об этом говорится в постановлении НБУ №220, опубликованном на сайте регулятора и вступающем в действие завтра, 11 апреля.

«Банк осуществляет продажу наличной иностранной валюты в сумме не выше объема обязательств в иностранной валюте физического лица-заемщика по кредитному договору. Банк обязан обеспечить контроль за неукоснительным соблюдением физическим лицом-резидентом требования целевого использования купленной наличной иностранной валюты на выполнение собственных обязательств в иностранной валюте по кредитному договору», - говорится в документе.

Для контроля целевого использования регулятор обязал банки в квитанции об осуществлении валютно-обменной операции дополнительно указывать информацию о том, что валюта куплена для погашения кредита, а также номер и дату соответствующего кредитного договора.

Также Нацбанк разъяснил, что сбор на обязательное государственное пенсионное страхование при покупке физлицами-резидентами наличной валюты для погашения кредитов и уплаты процентов не уплачивается, как это предусмотрено действующей с начала года редакцией закона «О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование».

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Этим же постановлением регулятор смягчил требование к банкам об обязательном осуществлении купли-продажи валюты по желанию клиента в своей Инструкции о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций. «Банку, финансовому учреждению запрещается отказывать в осуществлении валютно-обменных операций при наличии соответствующих средств, а также операции сторно», - говорится в обновленном пункте инструкции, в то время как в прежней редакции документа оговорки о наличии средств не было.

Как сообщал УНИАН, с момента перехода к гибкому курсу в начале прошлого года гривня подешевела по официальному курсу к доллару почти в 3 раза, что значительно усложняет обслуживание валютных кредитов заемщикам, получающим доходы в гривне, и приводит к убыткам банков от роста просроченных кредитов и сформированных по ним резервам.

С 1 января этого года в Украине действуют изменения к Закону «О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование», согласно которым ставка сбора по валютообменным операциям повышена до 2% с 0,5%, при этом плательщиками сбора являются физлица - покупатели валюты в наличной форме, кроме покупки для погашения кредитов.