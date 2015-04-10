Банки будут контролировать использование купленной для погашения кредитов валюты
Национальный банк продолжает регулировать валютный рынок.
Национальный банк Украины ограничил продажу наличной иностранной валюты физическим лицам под погашение кредитов суммой обязательств по соответствующему кредитному договору и обязал банки контролировать целевое использование купленной валюты под погашение кредитов.
Об этом говорится в постановлении НБУ №220, опубликованном на сайте регулятора и вступающем в действие завтра, 11 апреля.
«Банк осуществляет продажу наличной иностранной валюты в сумме не выше объема обязательств в иностранной валюте физического лица-заемщика по кредитному договору. Банк обязан обеспечить контроль за неукоснительным соблюдением физическим лицом-резидентом требования целевого использования купленной наличной иностранной валюты на выполнение собственных обязательств в иностранной валюте по кредитному договору», - говорится в документе.
Для контроля целевого использования регулятор обязал банки в квитанции об осуществлении валютно-обменной операции дополнительно указывать информацию о том, что валюта куплена для погашения кредита, а также номер и дату соответствующего кредитного договора.
Также Нацбанк разъяснил, что сбор на обязательное государственное пенсионное страхование при покупке физлицами-резидентами наличной валюты для погашения кредитов и уплаты процентов не уплачивается, как это предусмотрено действующей с начала года редакцией закона «О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование».
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Этим же постановлением регулятор смягчил требование к банкам об обязательном осуществлении купли-продажи валюты по желанию клиента в своей Инструкции о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций. «Банку, финансовому учреждению запрещается отказывать в осуществлении валютно-обменных операций при наличии соответствующих средств, а также операции сторно», - говорится в обновленном пункте инструкции, в то время как в прежней редакции документа оговорки о наличии средств не было.
Как сообщал УНИАН, с момента перехода к гибкому курсу в начале прошлого года гривня подешевела по официальному курсу к доллару почти в 3 раза, что значительно усложняет обслуживание валютных кредитов заемщикам, получающим доходы в гривне, и приводит к убыткам банков от роста просроченных кредитов и сформированных по ним резервам.
С 1 января этого года в Украине действуют изменения к Закону «О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование», согласно которым ставка сбора по валютообменным операциям повышена до 2% с 0,5%, при этом плательщиками сбора являются физлица - покупатели валюты в наличной форме, кроме покупки для погашения кредитов.