Официальный курс гривни вырос сразу на 55 копеек
19:02, 10 апреля 2015Финансы
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Гривня сегодня поднялась выше 23 за доллар и на межбанке, и по курсу НБУ.
Нацбанк сегодня повысил курс гривни / НБУ/facebook
Согласно информации сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 14 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 долларов США – 2288.2033 (10 апреля – 2343.5369);
100 евро – 2418.6309 (10 апреля – 2524.9267);
10 российских рублей – 4.4807 (10 апреля – 4.4603).
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Как сообщал УНИАН, гривня на межбанке сегодня также закрепилась выше 23 за доллар. Котировки гривни к доллару США до закрытия торгов установились на уровне 22,35/22,80. Сегодня же днем гривня поднималась даже до 22,15/22,65 за доллар.
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